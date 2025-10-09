УФАС Подмосковья оштрафовало хозсубъект за нарушение закона о рекламе

Подмосковное УФАС вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта на сумму 12 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Управление признало хозяйствующего субъекта виновным в совершении административного правонарушения по части 2.4 статьи 19.5 КоАП.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении закона о рекламе, возбужденного на основании обращения заявителя, содержащего информацию о распространении рекламы без пометки «реклама» в Teleram-канале.

В соответствии с предписанием хозяйствующему субъекту надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение закона о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок хозяйствующему субъекту назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.

