УФАС Подмосковья оштрафовало физлицо на 2 тыс руб за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы по факту распространения в видеоролике рекламы деятельности форекс-дилера, не имеющего соответствующей лицензии.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 7 статьи 7 и части 14 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

