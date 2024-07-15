УФАС Подмосковья оштрафовало бизнесмена из-за использования чужого товарного знака

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя на сумму 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя–юридического лица о нарушении его исключительного права на товарный знак.

По сведениям заявителя индивидуальный предприниматель осуществляет торговлю пятновыводителем с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком юрлица, при этом разрешения на использование товарного знака индивидуальный предприниматель не получал.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия индивидуального предпринимателя нарушающими требования закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.



В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.