УФАС Подмосковья оштрафовало АО «Почта Банк» за нарушение закона о рекламе

Суд поддержал постановление управления о нарушении АО «Почта Банк» закона о рекламе. АО «Почта Банк» надлежит выплатить штраф в размере 650 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им звонка рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении управление вынесло постановление о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Почта Банк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

