УФАС Подмосковья начало дело против БКС Банка за рассылку рекламы без согласия

Московское областное УФАС России возбудило дело против АО «БКС Банк» из-за подозрений в нарушении закона о рекламе при рассылке push-уведомлений без согласия абонентов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на рассылку рекламных push-уведомлений, которые, по мнению заявителя, нарушали требования закона о рекламе.

По итогам проверки Московское областное УФАС России выявило признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонентов.

В случае подтверждения вины АО «БКС Банк» может быть привлечен к административной ответственности и оштрафован по статье 14.3 КоАП.

