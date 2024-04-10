УФАС по Подмосковью выявило нарушение при проведении закупки в Люберцах

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Новые Технологии» на действия государственного казенного учреждения Подмосковья «Московская областная противопожарно-спасательная служба» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта государственного казенного учреждения Подмосковья «Московская областная противопожарно-спасательная служба», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Государственному казенному учреждению Подмосковья «Московская областная противопожарно-спасательная служба» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.