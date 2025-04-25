УФАС по Подмосковью привлекло к ответственности хозяйствующий субъект

Московское областное УФАС России признало хозяйствующего субъекта виновным в административном правонарушении по части 5 статьи 19.8 КоАП. Поводом к возбуждению дела послужил факт представления заведомо недостоверных сведений на запрос управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с представлением заведомо недостоверных сведений по мотивированному требованию антимонопольного органа хозяйствующему субъекту назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.