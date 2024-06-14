сегодня в 11:08

УФАС по Подмосковью оштрафовало ООО «Севентех» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «Севентех» на сумму 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Ивановское УФАС России поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения Ивановское УФАС России в отношении ООО «Севентех» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе и вынесло решение.

Ивановское УФАС России признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения Московским областным УФАС России должностного лица ООО «Севентех» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.