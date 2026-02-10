УФАС Московской области возбудило дело против ВТБ за рассылку рекламы без согласия

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против Банка ВТБ (ПАО) из-за подозрения в нарушении закона о рекламе при рассылке СМС без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от физического лица на получение СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг от Банка ВТБ. Заявитель указал, что не давал согласия на получение подобной рекламы.

По итогам проверки УФАС выявило признаки нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

В случае установления вины банку может быть назначен штраф по статье 14.3 КоАП. В ведомстве подчеркнули, что рассмотрение дела продолжается.

