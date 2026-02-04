УФАС Московской области возбудило дело против компании «Симпл» за рекламу алкоголя

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело в отношении ООО Компания «Симпл» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе алкогольной продукции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от гражданина на размещение в интернете рекламы алкогольной продукции, которая, по мнению заявителя, нарушает закон о рекламе.

По итогам рассмотрения обращения УФАС Московской области выявило признаки нарушения пунктов 6 и 8 статьи 21, а также части 3 статьи 21 закона о рекламе. В связи с этим в отношении ООО Компания «Симпл» было возбуждено административное дело.

Если вина компании будет установлена, ей может грозить штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

