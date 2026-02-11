УФАС Московской области возбудило дело по факту распространения рекламы услуг в сфере аккредитации

В действиях физического лица выявлены признаки нарушения закона о рекламе

Ранее в управление поступило обращение заявителя о направлении на его абонентский номер сообщения в мессенджере с рекламой услуг в сфере аккредитации с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.