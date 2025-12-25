УФАС Московской области возбудило дело из-за рекламы на транспорте

сегодня в 15:02

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против компании, разместившей рекламу земельных участков на транспортном средстве с нарушением закона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Местная администрация направила в УФАС материалы о размещении рекламы земельных участков на автомобиле с нарушением требований закона о рекламе.

По итогам проверки антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании транспортного средства преимущественно как передвижной рекламной конструкции.

Если вина компании будет установлена, ей грозит штраф по статье 14.38 Кодекса об административных правонарушениях.