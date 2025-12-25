УФАС Московской области возбудило дело из-за рекламы магазина обоев
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело в отношении магазина обоев из-за размещения рекламы на транспортном средстве с нарушением закона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Антимонопольное ведомство обнаружило признаки нарушения закона о рекламе в действиях магазина обоев. Ранее местная администрация направила в управление материалы о размещении рекламы на транспортном средстве с нарушением требований законодательства.
По итогам рассмотрения поступивших материалов УФАС возбудило дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании транспортного средства преимущественно как передвижной рекламной конструкции.
Если вина магазина будет установлена, ему грозит штраф по статье 14.38 Кодекса об административных правонарушениях.