УФАС Московской области возбудило дело из-за рекламы магазина обоев

сегодня в 13:46

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело в отношении магазина обоев из-за размещения рекламы на транспортном средстве с нарушением закона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольное ведомство обнаружило признаки нарушения закона о рекламе в действиях магазина обоев. Ранее местная администрация направила в управление материалы о размещении рекламы на транспортном средстве с нарушением требований законодательства.

По итогам рассмотрения поступивших материалов УФАС возбудило дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании транспортного средства преимущественно как передвижной рекламной конструкции.

Если вина магазина будет установлена, ему грозит штраф по статье 14.38 Кодекса об административных правонарушениях.