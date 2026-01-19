УФАС Московской области возбудило дело из-за рекламы финансовых услуг

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против компании, которая распространяла рекламу финансовых услуг по телефону без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от гражданина, которому позвонили с рекламой финансовых услуг. В обращении заявитель указал на возможное нарушение закона о рекламе.

Проведенная проверка подтвердила, что компания распространяла рекламу по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. В связи с этим в отношении организации возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе.

Если вина компании будет установлена, ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

