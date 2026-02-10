УФАС Московской области решило включить ООО «Регзам» в реестр недобросовестных подрядчиков

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области предоставил в УФАС сведения о нарушениях со стороны ООО «Регзам». Организация заключила с фондом договор на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту.

В ходе исполнения контракта ООО «Регзам» не выполнило обязательства в полном объеме, что подтвердили документы, представленные фондом. В связи с этим договор был расторгнут в одностороннем порядке.

Комиссия УФАС установила факты ненадлежащего исполнения условий договора. По итогам рассмотрения дела антимонопольное ведомство решило включить ООО «Регзам» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.