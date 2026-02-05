УФАС Московской области оштрафовало вице-президента ТБанка за нарушение закона о рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области оштрафовало вице-президента АО «ТБанк» на 100 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

Московское областное УФАС России назначило административный штраф директору по росту бизнеса и вице-президенту департамента развития бизнеса АО «ТБанк». Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.

Основанием для проверки стало обращение гражданина, который сообщил о получении СМС-сообщений и писем с рекламой финансовых услуг и социальной сети банка без предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения антимонопольное ведомство установило, что реклама не содержала необходимой информации об условиях оказания финансовых услуг и наименовании организации, предоставляющей эти услуги. По итогам проверки было возбуждено дело о нарушении закона о рекламе.

УФАС признало рекламу нарушающей требования законодательства и привлекло должностное лицо банка к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

