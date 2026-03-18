Удаленщиков подвинут: бизнес начинает охоту на локальные кадры

Сбои с интернетом заставляют компании пересматривать найм, спрос смещается в сторону сотрудников, которые находятся рядом и могут работать офлайн, сообщила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

«Если перебои в работе интернета станут системными, то компании начнут возвращать сотрудников в офис и возрастет спрос на локальные кадры. Скорее всего, мы увидим переформатирование рабочих процессов. За последние годы бизнес привык существовать в условиях турбулентности, поэтому компании будут искать выход из положения», — сказала Агаева.

Она добавила, что удаленная работа уже стала частью рынка, поэтому полный отказ от такого формата маловероятен.

«Возможно, компании чаще будут предлагать гибридный формат работы, делать акцент на географии сотрудника и усилят контроль за эффективностью», — уточнила эксперт.

По ее словам, будут цениться те сотрудники, которые умеют работать офлайн и автономно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.