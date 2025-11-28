Удаленка и гибкий график работы: что нужно мамам в России больше матпомощи

В России для работающих матерей возможность распоряжаться своим рабочим графиком представляет большую ценность, чем материальная помощь от государства, сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса SuperJob.

Наиболее востребованным пожеланием среди работающих женщин с детьми является гибкий рабочий график (12%). Несколько менее значимой оказалась финансовая поддержка, включая дополнительные выплаты и материальную помощь (11%). Каждая десятая мама испытывает острую потребность в возможности работать удаленно или в гибридном формате, особенно когда дети болеют.

Десятая часть респондентов высказалась за предоставление дополнительного выходного дня в неделю или увеличение продолжительности отпуска. 5% работающих матерей предпочли бы работать по сокращенному графику, а еще столько же мечтают о том, чтобы компания организовывала развлекательные мероприятия для их детей, в том числе праздничные торжества и обучающие мастер-классы.

Для 4% женщин важно большее сочувствие со стороны работодателя, особенно в вопросах, связанных с заботой о заболевших детях. Новогодние подарки для детей имеют значение для 3% опрошенных, а путевки в оздоровительные детские лагеря или на базы отдыха — для 2%. 15% работающих мам удовлетворены существующими мерами поддержки со стороны работодателя.

За последние 4 года пожелания работающих матерей заметно трансформировались. В 2021 году материальная поддержка являлась первостепенной для каждой пятой (20%), однако к 2025 году значимость денежных выплат снизилась. Выросло число запросов на удаленную работу и гибкий график. Все это свидетельствует о том, что современные работающие матери стремятся к гармонии между карьерой и семейными обязанностями.

