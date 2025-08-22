Удачное место и мебель: как создать уют на маленьком дачном участке

Эксперт Крюкова: для создания уюта на маленьком участке важны освещение и мебель

Директор по управлению категориями «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова заявила, что даже на самом небольшом дачном участке можно обустроить уютный уголок для отдыха. Для этого стоит найти удачное место без сильного ветра и посторонних взглядов, а также выбрать красивую садовую мебель, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По ее словам, хорошо использовать зонт, ширму или вьющиеся растения, а из зоны отдыха будет открываться красивый вид на сад.

Мебель для сада должна быть удобной, устойчивой к погоде и подходить к стилю сада: подойдут столики и стулья, скамейки с ящиками, гамаки или подвесные кресла. Для редкого отдыха можно выбрать складные варианты.

Уюта добавят детали: подушки, пледы, коврики, цветы или трава в горшках. Чтобы не перегружать пространство, можно взять декор в одном стиле и нескольких цветах.