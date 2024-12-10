Учредитель московского хостела, где погибли 8 человек, получил 5 лет колонии

Нагатинский районный суд приговорил к пятилетнему заключению 57-летнего Рауфа Миронова, являющегося учредителем хостела, где при пожаре погибли восемь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Учредителя ООО «Мосмед» судили по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Сторона обвинения сумела доказать вину Миронова, несмотря на то, что он ее признал частично.

Уголовное дело в отношении генерального директора организации Эльвиры Мироновой выделено в отдельное производство.

В ходе судебного разбирательства выяснилось следующее: на первом этаже жилого многоквартирного здания по улице Алма-Атинской функционировал хостел, принадлежащий ООО «Мосмед». Руководство компании в лице основателя Миронова и его дочери Эльвиры, занимавшей пост генерального директора, сознательно пренебрегало нормами безопасности при оказании услуг временного размещения постояльцев.

Несмотря на полную осведомленность о критических нарушениях противопожарных норм и несоответствии помещений установленным стандартам безопасности, владельцы бизнеса продолжали принимать клиентов. Движимые стремлением к максимальной прибыли, они игнорировали потенциальные риски для жизни и здоровья проживающих, хотя как ответственные лица были обязаны обеспечить надлежащий уровень пожарной безопасности в хостеле.

Трагедия разыгралась в ночь на 28 июля 2022 года, когда хостел охватило пламя. Несоблюдение правил противопожарной безопасности обернулось катастрофой: в панике и дыму люди не смогли вовремя покинуть здание. Огонь, стремительно распространявшийся по горючим материалам, и едкий дым создали смертельную ловушку. В результате этого ужасного происшествия восемь постояльцев погибли, а еще 42 человека получили физические и психологические травмы.

Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил Миронова к пятилетнему сроку с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью в сфере оказания гостиничных услуг сроком на 2 года. Осужденного арестовали прямо в зале суда.