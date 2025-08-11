Учительница биологии из московской школы отпраздновала 90-летний юбилей

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Элеонору Андрееву, учителя биологии школы № 1522 им. В. И. Чуркина, с 90-летним юбилеем, сообщает газета «Известия» .

Градоначальник отметил, что педагог посвятила этому учебному заведению почти 40 лет, начиная с его открытия в 1959 году.

«Для нескольких поколений Элеонора Николаевна стала примером, наставником и проводником в мир новых знаний. Среди ее учеников — признанные врачи и ученые-биологи. Это врач-хирург Бадма Башанкаев, ученый-генетик Михаил Хайкинсон, врач Алексей Холин, биолог Алексей Борисов и многие другие профессионалы», — отметил Собянин.

Несмотря на выход на пенсию в 1996 году, Николаева продолжает поддерживать связь со своей родной школой. Собянин пожелал педагогу здоровья и долгих лет жизни, а также поблагодарил за преданность профессии и значительный вклад в систему образования Москвы.