Учителя Подольска представили регион на Всероссийском слете программы «Орлята РФ»

С 5 по 8 ноября в Перми состоялся всероссийский слет молодых педагогов в рамках программы «Орлята России», объединивший почти 200 специалистов со всей страны. Московскую область на мероприятии представили советник по воспитанию Екатерина Филиппова и учитель начальных классов Анна Морозова из Гимназии имени Подольских курсантов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

След был направлен на формирование профессионального сообщества молодых педагогов, освоение современных воспитательных технологий и укрепление связей в сфере начального общего образования. В рамках программы участники смогли посетить различные образовательные интенсивы и мастер-классы, а также поучаствовать в стратегических сессиях, посвященных развитию программы. Кроме того, был организован обмен опытом между коллегами из разных регионов.

По итогам слета Анна Морозова и Екатерина Филиппова были награждены дипломами за лучший доклад на секции международной научно-практической конференции «Современное воспитание: теория, практика, проблематизация» на тему: «Инструменты медиасопровождения воспитательной работы: как советнику и учителю эффективно работать в общешкольном родительском чате».

Слет прошел при поддержке Росдетцентра и министерства образования и науки Пермского края.

Свыше 460 тыс. детей Московской области являются участниками движения «Орлята России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.