Учителя Подмосковья обсудили улучшение математического образования в школах
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На базе гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы состоялся региональный практико-ориентированный методический семинар «Успешные практики реализации проекта «Математические классы Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие объединило учителей математики, педагогов, реализующих внеурочные курсы и программы дополнительного образования, а также специалистов корпоративного университета развития образования.
Цель семинара — обмен опытом и обсуждение лучших практик, направленных на развитие математического образования в седьмых классах школ. Участники посетили открытые уроки, внеурочные мероприятия, а также ознакомились с системой дополнительного образования детей математической направленности.
Проект «Математические классы Подмосковья», инициированный министерством образования Московской области, стартовал 1 сентября 2024 года. Его основная задача — создание и апробация модели, которая способствует углубленному изучению математики.
В рамках проекта в 32 школах региона внедряются образовательные программы, которые сопровождаются постоянной методической поддержкой учителей и управленческих команд. Среди ожидаемых результатов — увеличение числа победителей олимпиад и подготовка выпускников, ориентированных на получение инженерных специальностей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.
«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.