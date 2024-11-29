Учителя Подмосковья обсудили улучшение математического образования в школах

сегодня в 18:45

Мероприятие объединило учителей математики, педагогов, реализующих внеурочные курсы и программы дополнительного образования, а также специалистов корпоративного университета развития образования.

Цель семинара — обмен опытом и обсуждение лучших практик, направленных на развитие математического образования в седьмых классах школ. Участники посетили открытые уроки, внеурочные мероприятия, а также ознакомились с системой дополнительного образования детей математической направленности.

Проект «Математические классы Подмосковья», инициированный министерством образования Московской области, стартовал 1 сентября 2024 года. Его основная задача — создание и апробация модели, которая способствует углубленному изучению математики.

В рамках проекта в 32 школах региона внедряются образовательные программы, которые сопровождаются постоянной методической поддержкой учителей и управленческих команд. Среди ожидаемых результатов — увеличение числа победителей олимпиад и подготовка выпускников, ориентированных на получение инженерных специальностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.