Учителя Подмосковья наградили медалью за заслуги в укреплении института семьи

Учитель технологии Ильинской школы № 26 Раменского г. о. Александр Ефимов и его супруга Дарья Копнина за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Супруги воспитывают четырех дочерей — Софью, Ефросинью, Прасковью и Агафью Ефимовых. Будучи представителями двух самых гуманных профессий — учитель и врач (супруга — заведующая педиатрическим отделением поликлинического отделения ГБУЗ детской городской клинической больницы им. Филатова), они прививают своим детям общечеловеческие ценности взаимовыручки, поддержки, добра и сострадания, заботятся о создании благоприятных условий для эффективного получения ими образования.

Дарья Копнина и Александр Ефимов состоят в браке уже 25 лет. Они подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. При этом развивают традиции, заложенные старшим поколением. Бабушка детей Калерия Волкова — заслуженный учитель г. Москвы, живет в гармоничном браке со своим мужем Борисом Копниным 54 года. Являясь родной внучкой знаменитого писателя Александра Волкова, она прививает своим внучкам гуманистические традиции его творчества, в частности сказок об Изумрудном городе. Вся семья регулярно проводит благотворительные встречи и передает книги детям в стационары, школы, детские сады своего знаменитого дедушки.

Александр Ефимов также является волонтером поисковиком пропавших людей, является соучредителем и учредителем поисково-спасательных отрядов ПСО «Полярная звезда» и «МоскваСпас».

Кроме того, все члены семьи регулярно подбирают и выхаживают, лечат брошенных, бездомных животных, далее их пристраивают в хорошие руки. Таким образом прививая детям любовь к природе, животным, близким, развивая в детях чувство сострадания и эмпатии ко всему, что окружает их.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.