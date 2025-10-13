Учителя из Лобни стали дипломантами Всероссийского педагогического фестиваля

сегодня в 11:55

Преподаватели лобнеского Лицея представили учреждение на XIII Всероссийском открытом педагогическом фестивале «Современное образование: опыт, инновации, перспективы». Мероприятие проходило с 6 по 10 октября 2025 года под эгидой Российской академии образования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Педагоги Юлия Дьячкова, Юлия Кузуб, Юлия Ли и Людмила Кривошлыкова рассказали коллегам о лучших практиках своего учебного заведения, а также приняли активное участие в мастер-классах, форсайт-сессиях и круглых столах фестиваля.

В программе фестиваля с докладом «Актуальные проблемы современного образования» выступил академик РАО Михаил Левицкий, а профессор Тамара Шевченко провела практикум по аудиту нормативно-правового законодательства 2025 года.

По итогам фестиваля лобненские педагоги получили дипломы I степени. Особые достижения Юлии Кузуб и Юлии Дьячковой отметили медалями «За вклад в развитие образования в России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.