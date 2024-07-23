Учителя из других регионов выйдут на работу в новом учебном году в школы Коломны

В городском округе Коломна продолжается работа по привлечению педагогических кадров. Как уточнили в управлении образования администрации муниципалитета, в прошедшем учебном году в школах работало 1 863 педагогических работника. Из них — 1 485 учителей, в том числе — 34 молодых специалиста, передает пресс-служба администрации городского округа.

С открытием в регионе новых образовательных учреждений вопрос привлечения на работу новых учителей становится еще актуальнее. В 2024 году в Московской области создан центр развития карьеры (ЦРК) для организации трудоустройства учителей из других субъектов.

В новом учебном году по направлению центра в коломенские и озерские школы придут работать семь педагогов. Трое из них — в школу № 15 (учителя начальных классов, английского языка, русского языка и литературы). Двух учителей примет на работу Емельяновская школа (учитель начальных классов и учитель истории и обществознания). Еще один педагог начальных классов выйдет на работу в Песковскую школы, а штат школы № 16 пополнится молодым специалистом — учителем математики.

«Пока в наших школах еще остаются открытыми шесть вакансий. Наибольшая потребность наблюдается среди учителей математики — четыре ставки. Также требуется учителя биологии и физики — по одной ставке. К 1 сентября планируем закрыть эти вакансии с помощью педагогов, которые пройдут переподготовку. Для этого у нас заключены договоры с педагогическими и техническими вузами: ГСГУ, Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, Рязанской государственный университет им. С. А. Есенина, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Государственный университет просвещения», — рассказала начальник управления образования администрации округа Янина Щеглова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.