Учителя и ученики Подмосковья получили выплаты за высокие баллы на ЕГЭ

В 2025 году лучшие выпускники и учителя подмосковных школ были награждены денежными поощрениями за свои выдающиеся достижения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

С 2018 года в регионе отмечаются педагоги, подготовившие стобалльников, а с 2019 года предусмотрена финансовая поддержка учеников, набравших 200 и более баллов.

В этом году 29 выпускников получили выплаты в размере 100 тысяч рублей. Среди них — трехсотбалльники: Иван Аршинов из Дмитровской школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов (русский язык, химия и биология) и Иван Невзоров из школы № 6 г. Мытищи (русский язык, математика профильная и информатика).

Также 103 педагога, подготовившие двух и более стобалльников, были награждены по 150 тысяч рублей за свой вклад в качество образования региона. В числе отмеченных учителей — Максим Голубев из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы (7 стобалльников) и Ольга Брославская (4 стобалльника), а также Надежда Разинькова из Домодедовского лицея № 3 (5 стобалльников) и Наталья Калялина из Лицея № 34 г. Мытищи (4 стобалльника).

«Денежная поддержка лучших учеников и педагогов является признанием их упорного труда и выдающихся результатов. Высокие баллы на ЕГЭ открывают перед школьниками двери в ведущие вузы страны, обеспечивая возможность поступления на бюджетные места и выбора перспективной профессии. Учителя играют ключевую роль в подготовке учащихся, вдохновляя их стремиться к знаниям и развивать свои индивидуальные способности», — отметили в ведомстве.

Меры региональной поддержки успешных участников экзаменационной кампании способствуют повышению мотивации учеников к достижению высоких результатов и укрепляют престиж профессии преподавателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.