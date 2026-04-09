Учителя физкультуры Подмосковья собрались на семинар в Ногинске

Областной методический семинар для учителей физической культуры прошел 9 апреля в центре образования «Богородский» в Ногинске. Участники обсудили реализацию проекта «Футбол в школе» и современные подходы к развитию школьного спорта, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В семинаре приняли участие более 70 учителей физической культуры из 23 муниципалитетов Подмосковья. Педагоги обменялись опытом, рассмотрели современные методики преподавания и обсудили новые форматы вовлечения школьников в занятия спортом.

Проект «Футбол в школе» стартовал в 2021–2022 учебном году на базе Маливской школы в городском округе Коломна. В текущем учебном году к нему присоединились более 148 школ Московской области. Цель инициативы — приобщение учеников к активному образу жизни через занятия футболом как одним из самых доступных и популярных видов спорта.

В регионе для школьников и студентов действует свыше 6 тысяч программ спортивной направленности. Проект реализует Российский футбольный союз при поддержке Минпросвещения России и Минспорта России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.