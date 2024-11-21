Учитель заявил, что ОГЭ в существующем виде нужно отменять

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, поручил обсудить целесообразность Основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятом классе. Дмитрий Казаков, председатель профсоюза «Учитель», высказал мнение о том, что экзамены должны проводиться внутри школы, а не централизованно.

Это обсуждение инициировано в связи с высокой учебной нагрузкой на школьников.

«Это очень дискуссионный вопрос, но мое личное мнение, что именно ОГЭ в девятом классе в централизованном виде, как оно проходит сейчас, нужно отменять», — заявил Казаков в эфире радио Sputnik.

Казаков подчеркнул, что для решения данной проблемы важно учитывать мнение учителей, родителей и учеников, а не только чиновников. Он также отметил, что в сфере образования происходит множество изменений, и новые реформы могут негативно сказаться на учебном процессе.

По его мнению, ОГЭ не мотивирует учащихся к учебе, а наоборот, демотивирует их. Если освободить школьников от давления экзаменов, это может пробудить их интерес к учебе и освоению программы.