Учитель школы Чехова выступила на областном конкурсе «Педагогический дебют-2024»

Учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 10 Павлова Анастасия Сергеевна стала победителем муниципального этапа конкурса «Первая ступенька-2024» и достойно представила городской округ Чехов на областном конкурсе «Педагогический дебют-2024», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие, направленное на выявление и поддержку молодых педагогов с опытом работы до трех лет, состоялось в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево с 24 по 27 ноября.

В этом конкурсе профессионального мастерства приняли участие 52 молодых специалиста, которые представили свои достижения и методические разработки. Анастасия Сергеевна успешно преодолела все конкурсные испытания, в ходе которых продемонстрировала высокий уровень подготовки. Она представила свой опыт работы, провела урок с обучающимися и впечатлила жюри своими ораторскими навыками во время публичного выступления.

Управление образования администрации Чехова выразило благодарность Анастасии Сергеевне за профессионализм и достойное выступление на конкурсе, подчеркивая важность таких мероприятий для повышения качества образования. Победа в подобном конкурсе является значимым достижением и служит стимулом для дальнейшего роста и развития в педагогической сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.