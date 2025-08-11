Учитель: нестандартные вопросы помогут бороться с ИИ в домашних заданиях

Учитель русского языка и литературы, лауреат конкурса «Учитель года» Татьяна Ларионова рассказала о способе борьбы с ИИ-подсказками в домашних заданиях: нужно поговорить с учеником и задать ему нестандартный вопрос, сообщает MIR24.TV .

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД рассматривают вопрос отмены домашних заданий в школе: у детей слишком много возможностей делать его формально, например, при помощи искусственного интеллекта и поисковых систем, поэтому оно становится тратой времени.

«Способы борьбы с ИИ-подсказками есть, и они очевидны: поговорите с учеником, задайте ему нестандартный вопрос, и все сразу станет понятно. В конце концов, не задавайте написание сочинений на дом», — прокомментировала идею Ларионова.

С другой стороны, мама ученика 3 класса в одной из московских школ Светлана Панова отметила, что домашнее задание нужно для закрепления пройденного материала, но хотелось бы снизить его объемы: в данном случае речь идет в первую очередь об организации учебного процесса. Нагрузку стоит привести к определенным стандартам, добавила она.

Володин попросил своих подписчиков в соцсетях ответить на вопросы по теме, касающиеся эффективности выполнения «домашки» в текущем виде, предметов, по которым она необходима, и форме выполнения. Инициативу еще будут обсуждать в Госдуме.