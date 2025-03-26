Учитель начальной школы прокомментировал сюжет сериала «Переходный возраст»

Учитель начальной школы Стивен Крисел прокомментировал мини-сериал вышедший на Netflix «Переходный возраст». Он рассудил о причинах случившейся трагедии и о том, как можно было ее предотвратить, сообщает Сноб .

«Сериал меня одурачил, так сильно мне не хотелось верить в виновность 13-летнего Джейми — от начала, когда полицейские утром врываются в обычный дом и забирают подростка в участок, до момента, когда на первый план вышел психологический аспект дела», — заявил учитель.

Особенно эксперта потрясла третья серия. Он заметил, что во время беседы Джейми с психологом видно, как мальчик отделил себя от трагедии, мысленно отстранившись от убийства школьницы Кейти. Затем подросток вспомнил про нож, после чего Криселу как зрителю стала ясна виновность героя.

По мнению специалиста, именно в это. момент в жизни мальчика все начинает рушиться. Джейми хотел контролировать то, что было ему не доступно, а когда столкнулся с унижением, прибегнул к самым беспощадным действиям.

Также эксперт отметил, что с точки зрения учителя и родителя сериал отрезвляет понимание неудач современного образования и воспитания. «Переходный возраст» ярко прочеркивает несостоятельность школы, где учителя опаздывают, проявляют безразличие и равнодушие, а ученики это видят. А социальные сети управляют жизнью детей. Детям же никто не дает инструментов для борьбы с запугиваниями, эмоциональном давлении.

«Нам ясно дают понять, что проблемы существуют везде, и финансовое благополучие не может от них защитить. Школам, родителям, сообществам — всем нам нужно делать больше», — заключил педагог.