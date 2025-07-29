Учитель математики из Подмосковья стал полуфиналистом IV сезона «Классной темы»

Учитель математики гимназии № 10 городского округа Луховицы Андрей Феофанов стал одним из 35 полуфиналистов четвертого сезона телешоу «Классная тема!», организованного Минпросвещения России и телеканалом «Россия» при информационной поддержке компании VK. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Телешоу направлено на выявление наиболее талантливых и выдающихся педагогов, способных вдохновлять и мотивировать учеников.

Основная цель проекта — предоставление педагогам возможности продемонстрировать профессиональное мастерство и способствовать повышению престижа одной из важнейших профессий страны. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 6720 педагогов из разных регионов страны. Участники прошли тестирование и подготовили видеовизитки для оценки экспертной комиссии. Уроки полуфиналистов будут доступны для просмотра в сообществе телешоу ВКонтакте.

В начале осени пройдет народное голосование, по итогам которого определятся 7 финалистов, которые будут бороться за победу на телеканале «Россия».

«Профессия учителя — главная на земле, ведь педагоги не просто дают знания, они формируют будущее нашей страны. Проект «Классная тема!» — это возможность показать всей России, насколько яркой, творческой и вдохновляющей может быть работа педагога. Учителя-участники доказывают, что даже самый сложный предмет становится захватывающим, когда его преподают настоящие профессионалы своего дела», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Победитель проекта получит шанс записать авторскую передачу на федеральном канале и делиться своими знаниями с миллионами зрителей. Кроме того, участники смогут получить специальные подарки и номинации от партнеров проекта, которые награждают педагогов образовательными путешествиями, стажировками и другими ценными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.

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