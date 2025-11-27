Учитель из Зарайска стал призером педагогической олимпиады «PrоУспех 2025»

Александр Захаров, учитель английского языка из Зарайска, недавно достиг значительного успеха, став призером престижной Всероссийской олимпиады для педагогов «PrоУспех 2025». Это достижение стало лишь частью его впечатляющей истории, в которой сочетаются сила духа триатлета и глубокие знания лингвиста, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

До того как стать учителем, Александр работал переводчиком и активно занимался спортом. Он вошел в историю Зарайска как первый и пока единственный атлет, который преодолел дистанцию легендарного Ironman. Эта «железная» гонка состоит из трех этапов: заплыв на 3,8 км, велозаезд на 180 км и полный марафон на 42,2 км.

После получения травмы, которая могла бы остановить многих, Александр не опустил руки, а нашел новую цель в образовании. Он начал преподавать в местном лицее, где сам когда-то учился, и теперь его сын также грызет гранит науки в этих стенах. «Для меня это был осознанный и важный шаг, — делится Александр. — Я хочу не только давать детям знания, но и на собственном примере показывать, что любые барьеры можно преодолеть».

Несмотря на плотный график, педагог продолжает саморазвиваться и уже поступил в аспирантуру. Для него, как и в триатлоне, главное — не останавливаться на достигнутом. Его история вдохновляет не только учеников, но и коллег, показывая, что упорство и стремление к знаниям могут привести к великим достижениям.

Таким образом, Александр Захаров становится примером для подрастающего поколения, демонстрируя, что сочетание спорта и образования может привести к успеху в жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.