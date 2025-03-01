Учитель из Татарстана принимает контрольные школьников в Counter-Strike и Dota 2

Преподаватель русского языка и литературы Николай Пронев нашел уникальный способ проверять знания школьников с помощью компьютерных игр Counter-Strike, Dota 2, Fortnite и World of Tanks. Во время игры он задает детям вопросы по школьной программе, те отвечают и параллельно выполняют миссии, сообщает Mash .

В Сети появился фрагмент одного из таких заданий. На кадрах видна запись групповой игры школьников, за которой наблюдает учитель с включенной камерой. Пока дети проходят цифровые квесты, Пронев задает им вопросы. Дети с удовольствием отвечают, вступают в дискуссию и совмещают все с игрой.

По мнению учителя, так у детей развивается навык быстро соображать и запоминать в стрессовой ситуации. Пронев также делит компьютерные игры по возрасту. Например, шестиклассники играют только в танки, а более старшие дети могут сдавать зачеты во время игры в Dota 2.

При этом поучаствовать в такой контрольной работе могут не все дети, а только те, что вовремя приходят на уроки, выполняют домашние задания и не получают тройки за четверть. Таким образом у детей также повышается мотивация учиться.