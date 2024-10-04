Учитель из Раменского округа стала победителем областного конкурса
Фото - © Комитет по образованию Раменского городского округа
Учитель ОБЖ Раменского городского округа стала победителем областного конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мусатова Ольга Федоровна, учитель ОБЖ Ново-Харитоновской школы № 10 стала победителем областного конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в номинации «Лучший учитель ОБЖ». Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев от души поздравил победительницу и вручил ей награду.
Данный конкурс проводится с целью развития творческого потенциала педагогов, поощрения талантливых педагогических работников общеобразовательных организаций Московской области. В качестве награды победители получают дипломы и денежное поощрение от Губернатора Московской области в размере 300 тыс. рублей по каждой из 18 номинаций.
Подобные конкурсы мотивируют педагогов еще усерднее трудиться в сфере образования и не останавливаться на достигнутых результатах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.