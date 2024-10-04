Учитель из Раменского округа стала победителем областного конкурса

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Учитель ОБЖ Раменского городского округа стала победителем областного конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мусатова Ольга Федоровна, учитель ОБЖ Ново-Харитоновской школы № 10 стала победителем областного конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в номинации «Лучший учитель ОБЖ». Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев от души поздравил победительницу и вручил ей награду.

Данный конкурс проводится с целью развития творческого потенциала педагогов, поощрения талантливых педагогических работников общеобразовательных организаций Московской области. В качестве награды победители получают дипломы и денежное поощрение от Губернатора Московской области в размере 300 тыс. рублей по каждой из 18 номинаций.

Подобные конкурсы мотивируют педагогов еще усерднее трудиться в сфере образования и не останавливаться на достигнутых результатах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.