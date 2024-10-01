Учитель из Подмосковья примет участие в педагогическом марафоне в День учителя в СФ

В День учителя, 5 октября, состоится Всероссийский педагогический марафон «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Площадкой для него станет Совет Федерации Федерального собрания РФ. В мероприятии примут участие 36 педагогов из всех федеральных округов России, а также партнеры и организаторы проекта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», и Всероссийский педагогический марафон, приуроченный ко Дню учителя, стал продолжением многолетней работы с педагогическим сообществом проекта. В ходе марафона гости студии, организаторы и партнеры конкурса расскажут зрителям о своих педагогах-наставниках, поделятся промежуточными итогами тематических мероприятий текущего сезона и планами на будущий год.

«Конкурс объединяет большое сообщество неравнодушных граждан нашей страны, педагогов всех уровней образования, молодых ученых. Поэтому проводимый нами педагогический марафон — это не просто возможность поделиться проектами и идеями, но и хорошая площадка для того, чтобы внести свои предложения на уровень дальнейшего внедрения. Учитель — профессия очень важная, без преувеличения, в руках педагогов будущее наших детей, наше будущее. Мы рады предоставить площадку Совета Федерации для проведения этого мероприятия и надеемся, что оно станет значимым событием для всей педагогической общественности. Присоединяйтесь к эфиру в День учителя!» — отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета конкурса «Моя страна — моя Россия» Лилия Гумерова.

Пятый год Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В прошлом году совместно с педагогами со всей страны в Год педагога и наставника прошла Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности», где почти 1 500 педагогов в шести федеральных округах презентовали свои авторские практики. Второй год проводятся Всероссийские педагогические чтения — в нынешнем сезоне они охватили более 2 тыс. учителей. Педагогический марафон — это отличный повод продолжить традицию объединения педагогов из разных регионов нашей страны. Для платформы «Россия — страна возможностей» важно формировать и расширять педагогическое сообщество, в том числе за счет мероприятий такого формата. Символично, что марафон проводится в День учителя как дань уважения к их непростому, но столь важному труду», — поделился первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

К участию в марафоне приглашены лучшие педагоги, которые представят свой федеральный округ и поделятся собственными уникальными практиками и опытом. Трансляция Всероссийского педагогического марафона пройдет 5 октября на официальной странице сообщества Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

Московскую область представит участник конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», победитель Всероссийской экспедиции «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности» Светлана Макушкина.

Светлана Макушкина — педагог-психолог ДОУ № 4 «Аленушка» округа Мытищи. На Всероссийском педагогическом марафоне она выступит с презентацией педагогической практики на тему: «Умные игры», направленной на развитие духовно-нравственных ценностей народа.

Второй год в рамках конкурса «Моя страна — моя Россия» проходят Всероссийские педагогические чтения. Проект проводится при поддержке Минобрнауки России.

«Конкурс «Моя страна — моя Россия» продолжает сохранять свою актуальность и получать живой общественный отклик. Министерство на протяжении 5 лет поддерживает проект в его стремлении усилить и приумножить воспитательные практики в работе молодежью. По итогам заявочной кампании II Всероссийских педагогических чтений преподаватели учебных организаций предложили свои педагогические практики, адаптируя под особенности территорий, на которых они проживают. Лучшие из инициатив мы сможем увидеть на педагогическом марафоне, приуроченном ко Дню учителя. Подключайтесь к эфиру, ведь это отличная возможность не только вспомнить о своих школьных буднях, учителях и наставниках, но и получить новый опыт и знания!» — рассказала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Трансляция Всероссийского педагогического марафона пройдет 5 октября в сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.