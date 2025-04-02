Учитель из Китая провел урок иностранного языка для учеников лицея Воскресенска

Уже несколько лет ученики лицея имени П. В. Стрельцова в Воскресенске имеют возможность изучать китайский язык. Так, сегодня урок для 10 класса провел учитель из Китая.

«В своей работе я использую разные игры, простые предложения и интересные презентации, которые могут заинтересовать детей в китайском языке. В Воскресенске люди очень добрые, и учителя, так же как и дети, очень заинтересованы», — рассказал учитель Андрей Анатольевич.

Также для школьников прошел мастер-класс от студентов Государственного социально-гуманитарного университета г. о. Коломна. Лицеисты научились китайской каллиграфии, плетению узелков удачи и оригами. Образовательное учреждение округа и университет регулярно проводят подобные совместные мероприятия.

«Наше взаимодействие с лицеем началось в 2018 году. Начиналось с мастер-классов, совместных мероприятий в области изучения преподавания английского и французского языков. Когда у нас в университете получил размах китайский язык, Андрей Анатольевич в школе тоже организовал уроки данного языка. И когда у нас появилась возможность приглашать в университет специалистов из Китая, мы не могли не поделиться опытом с нашими коллегами, с которыми нас связывают долгие дружественные и качественные отношения. Наши магистранты выступают наставниками для учеников, в том числе и на базе лицея», — рассказала декан факультета иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор Ирина Саламатина.

В рамках тесного сотрудничества с факультетом иностранных языков ГСГУ под личным руководством декана факультета Ирины Саламатиной учащиеся лицея познакомились с искусством каллиграфии. Носитель китайского языка Гоу Циэхун рассказал об истории ее зарождения, показал лучшие памятники каллиграфических надписей. Китайский специалист продемонстрировал постановку кисти и несколько ее классических движений. Студенты факультета иностранных языков провели мастер-класс для учащихся по вязанию китайских узлов и вырезанию «Иероглифов счастья».

Лицей оснащен современным оборудованием и дидактическими материалами для качественного изучения как китайского языка, так и других иностранных языков в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.