Учитель из Каширы стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса

Целью конкурса является актуализация проблем воспитания культуры здорового образа жизни детей и молодежи в системе образования; выявление инновационных идей, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, методик и подходов к обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся.

Конкурс проводится среди педагогических работников системы общего профессионального образования, имеющих педагогический стаж не менее 3 лет (учителя начальных классов, учителя различных предметных областей, педагоги, выполняющие функции классных руководителей общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного образования, тренеры). Всего в финале регионального этапа за звание сильнейшего боролись 10 педагогов из 10 городских округов.

По результатам подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья — 2024» звание лауреата завоевала учитель школы № 1 им. Героя Советского Союза А. И. Выборнова г. о. Кашира Анастасия Дудкина, которая продемонстрировала свой профессиональный опыт в презентации «Здоровье — в твоих руках» и провела урок с применением здоровьесберегающих технологий.

«Поздравляем Анастасию Алексеевну с успешным результатом и желаем дальнейших успехов в работе!» — сказали в администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.