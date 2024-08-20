Учитель из Химок купила жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Педагог школы № 30 городского округа Химки купила собственное жилье благодаря «Социальной ипотеке». Учительница русского языка и литературы Виктория Коровина получила сертификат на жилищную субсидию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктория Коровина преподает предмет более 15 лет. Девушка отметила, что стать педагогом решила ещё в детстве, когда с куклами играла в учительницу.

«Любимым предметом у меня была литература. Сейчас мне особенно интересно суметь увлечь ей моих учеников. Культурные интервалы между поколениями стали особенно заметны в последнее время. Каждые последующие классы отличаются друг от друга. Мне нравится изучать изменения, находить подход к ребятам, служить своеобразным связующим звеном», — делится педагог.

В прошлом году Виктория Коровина выиграла муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». После победы директор школы предложила ей подать документы на улучшение своих жилищных условий с помощью региональной меры поддержки.

«Директор рассказала мне о программе, поддержала, убедила, что все получится. Я достаточно быстро собрала нужные справки. Все оказалось вполне осуществимо. Квартиру я купила сразу, как только получила сертификат. Это шикарная «двушка» с двумя террасами. Жилым комплексом на берегу Клязьмы я любовалась давно и теперь буду там жить», — говорит Коровина.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.