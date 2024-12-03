Учитель из Егорьевска вошла в топ-10 лучших педагогов России

Финал конкурса, который прошел в Санкт-Петербурге, объединил 45 педагогов из 44 регионов страны. Участники финала делились опытом применения здоровьесберегающих технологий, проводили открытые уроки, выполняли анализ своей деятельности и импровизационные задания, а также выступали перед экспертным жюри с творческими презентациями.

Кушнеревич успешно продемонстрировала свои профессиональные навыки в испытаниях по культуре здоровья и вошла в десятку сильнейших преподавателей со всей России.

«На импровизации мне досталась тема «Учитель — профессия дальнего действия». Я показала мастер-класс по глайдингу в домашних условиях и сочинила собственное стихотворение. Конкурсное движение — это, безусловно, личностный рост. Поездка стала для меня не только профессиональным вызовом, но и ярким жизненным опытом», — рассказала преподаватель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.