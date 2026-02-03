Учитель и оскорбления в Сети: чем обернется заявление против школьников-хамов

Массовые комментарии школьников в адрес учителя в соцсетях, даже если они выглядят агрессивно, скорее всего закончатся разбором внутри учебного заведения, а не судом, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

Ранее одна из учительниц пожаловалась, что ученики нашли ее соцсети и начали писать там гадости, еще и не стесняясь в выражениях: «ш****» — пишет один семиклассник, «пошла на х**», — добавляет другой. Девушка уточнила, что она не является новичком в профессии — их иногда дети испытывают на прочность. Она добавила, что конфликтов с классом у нее также нет. После увиденного педагог решила обратиться в прокуратуру.

«Скорее всего, это приведет к разбирательству на уровне школы или городской комиссии. Учитывая массовость, инцидент, вероятно, ограничится школьным разбором ситуации», — сказала Гладких.

По ее словам, есть публичные профессии, требующие особого внимания к образу, который человек демонстрирует в открытом доступе. Учитель — как раз такая профессия.

«Дома, в кругу близких или в закрытых аккаунтах со строгим фильтром человек может проявляться свободно. Но на публичной платформе откровенный контент (например, фото в купальнике) может подрывать образ уважаемого ведущего, того, кто ведет за собой», — отметила психолог.

Гладких уточнила, что если действия или публикации педагога вызывают массовое неприятие в классе (а это минимум 30 человек), это сигнал о глубинных трениях, требующих внимания, а не просто повод для обиды.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.