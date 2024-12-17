Учитель химии из Подмосковья стала лауреатом Всероссийской педагогической премии

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В павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской педагогической премии «Исток» имени академика И. В. Петрянова-Соколова, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Премия, учрежденная при поддержке Госкорпорации «Росатом», направлена на поддержку лучших учителей физики, химии, биологии, информатики и математики из городов, где расположены предприятия «Росатома».

В конкурсе приняли участие более 150 педагогов из разных регионов России. Лауреатами премии стали лишь 20 лучших учителей. Победителем в номинации «Учитель для Росатома» стала учитель химии лицея № 7 городского округа Электросталь Лариса Кононенко.

Также специальный приз за разработку, внедрение и тиражирование педагогической практики по развитию инженерного образования получил Денис Бурдаков, ведущий специалист Корпоративного университета развития образования.

Премия «Исток» получила статус престижной награды в образовательной среде, сравнимой с Нобелевской премией для учителей. Кандидатов для участия могут выдвигать только профессиональные учительские сообщества, такие как региональные Институты развития образования.

В состав жюри премии в этом году вошли признанные эксперты в области образования: лауреаты прошлых лет, академики РАН, представители ведущих вузов, органов исполнительной власти и Госкорпорации «Росатом».

Заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева подчеркнула важность роли учителя в формировании будущего страны.

«Учитель раскрывает талант ребенка, воспитывает будущих ученых и специалистов высокотехнологичных профессий, которых пока нет на рынке труда. Премия «Исток» — это важное звено в нашей системной работе по поддержке учителей», — отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.