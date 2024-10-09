Учитель из Люберец победил в муниципальном этапе педагогического конкурса

«Завершился муниципальный этап конкурса „Педагогический дебют — 2024“, ставший ярким событием в жизни 21 молодого и талантливого педагога. В течение нескольких недель участники демонстрировали свои профессиональные навыки, креативность и преданность своему делу, соревнуясь в различных этапах конкурса. Победителем стал Даниил Комлев, учитель технологии гимназии № 16 „Интерес“. Поздравляем с достойной победой и желаем удачи на областном этапе», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что «Педагогический дебют» — это не просто конкурс, это платформа для молодых педагогов, где они могут поделиться своим опытом, получить ценные советы от опытных коллег, а также познакомиться с новейшими методиками и технологиями в образовании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.