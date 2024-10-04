Учитель гимназии № 5 представит Королев на конкурсе «Педагогический дебют-2024»

В Королеве подвели итоги X муниципального этапа областного конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют-2024». Конкурс проходил с 17 по 26 сентября. Основная цель данного конкурса — создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников со стажем до 3 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В конкурсе приняли участие 9 молодых специалистов из 9 образовательных организаций города: школы № 3, № 5, гимназии № 3 им. Л. П. Данилиной, № 5, № 9, № 17, № 18 им. И. Я. Илюшина, лицея № 5 и № 19. Педагоги достойно прошли все конкурсные испытания.

По итогам конкурса победителем муниципального этапа стала Наталья Тимошенко, учитель русского языка и литературы гимназии № 5, которая представит наш город на областном конкурсе в ноябре этого года в г. о. Орехово-Зуево.

Конкурс «Педагогический дебют» проходит ежегодно с 2015 года. За 10 лет проведения конкурса в муниципальном этапе приняли участие 96 молодых специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.