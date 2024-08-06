Учитель физкультуры из Дубны вошел в список 100 лучших учителей Подмосковья

Учитель физической культуры Виктор Лепешкин, который работает в гимназии № 8 им. академика Н. Н. Боголюбова в Дубне, вошел в список из 100 лучших учителей Московской области. Он также получил премию губернатора Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список 100 лучших учителей региона, которые получат денежные выплаты от подмосковного правительства. Такое признание педагоги получили за высокие достижения в профессиональной деятельности.

Виктор Лепешкин — учитель физической культуры Гимназии № 8 высшей категории. Работает в Гимназии более 40 лет. В процессе учебных занятий уделяет большое внимание формированию у обучающихся морально-волевых качеств, воспитанию сознательной дисциплины, чувства товарищества и коллективизма, развивает физическую выносливость, дух спортивного соперничества.

Учащиеся Виктора Александровича имеют высокий уровень физической подготовленности. Они являются неоднократными победителями и призерами муниципальных и областных олимпиад и соревнований. Виктор Александрович является автором более 17 книг. Им разработаны авторские методики использования современных образовательных технологий в преподавании предмета «Физическая культура», которые охватывают разные разделы школьной программы: бадминтон, баскетбол, волейбол, гимнастика, лыжная подготовка, лапта и легкая атлетика. Все методики постоянно совершенствуются. Лепешкин В.А. является разработчиком современного варианта правил игры в лапту (одного из 3-х, ныне распространенных в России). Лепешкин В.А. более 30 лет проводит занятия в специальной медицинской группе по физкультуре.

Все школьники занимаются по индивидуальным комплексам, в соответствии со своим заболеванием, что позволяет им сохранять и укреплять свое здоровье. Наилучших результатов учитель добился в занятиях с учащимися больными бронхиальной астмой, 90% из них становятся здоровыми по окончании школы. Является победителем муниципального конкурса «Лидер в образовании» в номинации «Учитель — учителю». В 2017 году Виктору Александровичу присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», в 2023 году — звание «Отличник народного просвещения».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».