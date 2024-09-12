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сегодня в 14:32

Учитель физики из Реутова вошел в топ-5 лучших педагогов Московской области

В доме правительства Московской области состоялся III тур регионального конкурса «Учитель года Подмосковья -2024». Учитель физики реутовской школы № 10 Юрий Уробушкин вошел в пятерку лауреатов-финалистов, преодолевших испытания I и II туров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с коллегами из других муниципалитетов педагог принял участие в третьем туре под названием «Круглый стол образовательных политиков».

Выступления пятерки финалистов регионального конкурса оценивали члены большого жюри, а итоги и имя победителя огласят позже — это по традиции происходит в День учителя.

В следующем году победитель регионального этапа будет представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

Юрий Уробушкин уже не в первый раз становится финалистом регионального конкурса.

Педагог работает в школе № 10 с самого открытия учреждения. На своих уроках и в рамках внеурочной деятельности Юрий Михайлович использует особый подход к школьникам и постоянно расширяет рамки классической педагогической деятельности.

Он не раз сопровождал учеников на познавательных экскурсиях по Москве и другим городам России. Кроме того, благодаря инициативе Юрия Михайловича в школе появился интеллектуальный клуб знатоков и другие интересные начинания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.