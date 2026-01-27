Учитель физики из Долгопрудного дал советы по подготовке к олимпиаде школьников

Учитель физики Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном Иван Иоголевич рассказал, как школьникам эффективно подготовиться к Всероссийской олимпиаде по физике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно собирает тысячи талантливых учеников, предоставляя победителям льготы при поступлении в вузы и возможность получить гранты. По словам Ивана Иоголевича, заместителя директора по учебно-воспитательной работе и учителя физики Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, успех на олимпиаде зависит не только от знаний, но и от правильной подготовки.

Эксперт советует начать с анализа собственной базы знаний и сравнения ее с программой олимпиады, чтобы определить темы для повторения. Подготовку следует разделить между теорией и решением задач, а также уделить внимание психологическому настрою, режиму дня и активному отдыху.

Особое значение имеют теоретические знания и умение применять различные методы решения задач. Иоголевич отметил, что ошибки часто связаны с невнимательностью и неаккуратностью при оформлении решений. Важно внимательно читать условия задач, выделять ключевые данные и аккуратно записывать решения.

Эксперт подчеркнул, что системный подход и регулярные усилия — основа успешной подготовки к олимпиаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.