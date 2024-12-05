Ученым Подмосковья вручили премии губернатора

Премии молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций за 2024 были присуждены 14 лауреатам и одному авторскому коллективу из двух человек. Награды победителям вручила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вручение губернаторской премии — это признание заслуг молодых ученых и специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие науки и технологий нашей страны. Достижения оценивались с учетом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Размер каждой премии составляет 700 тысяч рублей. Награды получили молодые ученые и специалисты, работающие в области химии, физики, биологии и технических наук», — сказала Екатерина Зиновьева.

Получателями премии стали сотрудники и коллективы различных научных организаций Подмосковья, среди которых Институт физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН из Серпухова, Объединенный институт ядерных исследований из Дубны, НПП «Исток» им. Шокина из Фрязина и другие.

Так, например, в число отмеченных премией вошел проект научного сотрудника Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидата химических наук Азата Акбулатова. Он разработал методы повышения эффективности преобразования света и стабильности перовскитных солнечных батарей. В реальных условиях эксплуатации такие батареи на основе комплексных галогенидов свинца быстро деградируют из-за воздействия влаги, кислорода и других факторов. Ученый нашел способ улучшить ее характеристики — разработал методы для ингибирования нежелательных разрушительных процессов в перовскитных материалах.

Также получателем премии стал кандидат технических наук Дмитрий Никифоров из международной межправительственной научно-исследовательской организации «Объединенный институт ядерных исследований». Он разработал высокотехнологичные криогенные системы для мегасайенс-проекта — ускорительного комплекса NICA.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.