сегодня в 11:02

Ученый Сергей Масленников умер во время командировки в Китай

Руководитель Центра аквакультуры ННЦМБ Сергей Масленников ушел из жизни 17 ноября 2025 года в возрасте 62 лет во время рабочей поездки в китайский город Янтай, сообщает «Царьград» .

Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН потерял ценного сотрудника. Кандидат биологических наук и доцент Сергей Масленников возглавлял Центр аквакультуры и прибрежных биоресурсов и внес значительный вклад в развитие морской биологии.

Коллектив ННЦМБ, друзья и коллеги выражают искренние соболезнования семье и близким Сергея Ивановича. Его научные достижения, в частности успехи в искусственном разведении камчатского и мохнаторукого крабов, навсегда останутся в истории центра.

Где и когда состоятся похороны ученого, пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.